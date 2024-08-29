У катастрофі F-16 загинув пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь – CNN

Телеканал CNN з посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що у катастрофі винищувача F-16 загинув провідний український пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь.

Джерело: телеканал CNN

Дослівно телеканал з посиланням на джерело: "Пілот Олексій Месь, відомий як "Мунфіш", загинув у катастрофі під час "відбиття найбільшої в історії повітряної атаки" Росії на Україну".

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Деталі: Джерело додало, що Збройні сили України не вважають причиною інциденту помилку пілота.

"Наразі ведеться розслідування авіакатастрофи, і до участі в ньому будуть запрошені міжнародні експерти", - повідомляє CNN.

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