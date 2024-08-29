У катастрофі F-16 загинув пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь – CNN
Четвер, 29 серпня 2024, 19:47
Телеканал CNN з посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що у катастрофі винищувача F-16 загинув провідний український пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь.
Джерело: телеканал CNN
Дослівно телеканал з посиланням на джерело: "Пілот Олексій Месь, відомий як "Мунфіш", загинув у катастрофі під час "відбиття найбільшої в історії повітряної атаки" Росії на Україну".
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Деталі: Джерело додало, що Збройні сили України не вважають причиною інциденту помилку пілота.
"Наразі ведеться розслідування авіакатастрофи, і до участі в ньому будуть запрошені міжнародні експерти", - повідомляє CNN.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".
- Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
- Пізніше Повітряні сили повідомили, що 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.