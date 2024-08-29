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В катастрофе F-16 погиб пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь – CNN

Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 19:47
В катастрофе F-16 погиб пилот с позывным Мунфиш Алексей Месь – CNN
Алексей Месь, фото: скриншот

Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве сообщил, что в катастрофе истребителя F-16 погиб ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь.

Источник: телеканал CNN

Дословно телеканал со ссылкой на источник: "Пилот Алексей Месь, известный как "Мунфиш", погиб в катастрофе во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину".

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Детали: Источник добавил, что Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота.

"Сейчас ведется расследование авиакатастрофы, и к участию в нем будут приглашены международные эксперты, добавил источник", - сообщает CNN.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".
  • Издание The Wall Street Journal з ссылкой на источники, сообщило, что 26 августа в Украине потерпел крушение истребитель F-16.
  • Позже Воздушные силы сообщили, что 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь. 

авиаВоздушные силы ВСУ
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