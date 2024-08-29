В катастрофе F-16 погиб пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь – CNN

Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве сообщил, что в катастрофе истребителя F-16 погиб ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь.

Источник: телеканал CNN

Дословно телеканал со ссылкой на источник: "Пилот Алексей Месь, известный как "Мунфиш", погиб в катастрофе во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину".

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Детали: Источник добавил, что Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота.

"Сейчас ведется расследование авиакатастрофы, и к участию в нем будут приглашены международные эксперты, добавил источник", - сообщает CNN.

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