В катастрофе F-16 погиб пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь – CNN
Четверг, 29 августа 2024, 19:47
Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве сообщил, что в катастрофе истребителя F-16 погиб ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь.
Источник: телеканал CNN
Дословно телеканал со ссылкой на источник: "Пилот Алексей Месь, известный как "Мунфиш", погиб в катастрофе во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину".
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Детали: Источник добавил, что Вооруженные силы Украины не считают причиной инцидента ошибку пилота.
"Сейчас ведется расследование авиакатастрофы, и к участию в нем будут приглашены международные эксперты, добавил источник", - сообщает CNN.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".
- Издание The Wall Street Journal з ссылкой на источники, сообщило, что 26 августа в Украине потерпел крушение истребитель F-16.
- Позже Воздушные силы сообщили, что 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.