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Російських найманців перекидають з Буркіна-Фасо на захист Курщини – Le Monde

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 серпня 2024, 10:10
Російських найманців перекидають з Буркіна-Фасо на захист Курщини – Le Monde
ПВК "Ведмеді", фото: Telegram

Російські військові з ПВК "Ведмеді", які були розташовані в африканській країні Буркіна-Фасо, будуть направлені до Курської області, щоб стримати наступ ЗСУ.

Джерело: Le Monde

Деталі: Видання дізналося, що бійці бригади, яку пов’язують з Міноборони РФ, чисельністю близько ста осіб, яка прибула до столиці країни Уагадугу в травні, забезпечувала охорону низки ключових фігур, у тому числі, ймовірно, глави хунти, капітана Ібрагіма Траоре.

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Їхня місія була нетривалою – зараз вони пакують валізи. "Офіційною причиною їхнього від'їзду, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області", - пише Le Monde.

Командир бригади "Ведмідь" Віктор Єрмолаєв на псевдо "Джедай", який зв'язався з Le Monde 22 серпня через службу зашифрованих повідомлень Telegram, підтвердив виведення військ. Він написав, що "всі російські солдати забувають про свої проблеми і об'єднуються для боротьби з ворогом".

За даними видання, 27 серпня, у Telegram-каналі його підрозділу з'явилося більш чітке повідомлення про те, що "у зв'язку з останніми подіями бригада повертається до Криму", де базується ПВК.

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У ПВК "Медведі" заперечують зв’язок з російським оборонним відомством.

Втім, зазначає видання, є свідчення про контакти з деякими її керівниками. Зокрема, 5 квітня 2023 року Юнус-бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який нині курує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір "Перевальне" в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

Передісторія:

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область війнаРосіяАфрика
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