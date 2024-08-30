Российских наемников перебрасывают из Буркина-Фасо на защиту Курщины – Le Monde
Российские военные из ЧВК "Медведи", которые были расположены в африканской стране Буркина-Фасо будут направлены в Курскую область, чтобы сдержать наступление ВСУ.
Источник: Le Monde
Детали: Издание узнало, что бойцы бригады, которую связывают с Минобороны РФ, численностью около ста человек, которая прибыла в столицу страны Уагадугу в мае, обеспечивала охрану ряда ключевых фигур, в том числе, вероятно, главы хунты, капитана Ибрагима Траоре.
Их миссия была непродолжительной - сейчас они пакуют чемоданы. "Официальной причиной их отъезда, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонительных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области", - пишет Le Monde.
Командир бригады "Медведь" Виктор Ермолаев с псевдонимом "Джедай", который связался с Le Monde 22 августа через службу зашифрованных сообщений Telegram, подтвердил вывод войск. Он написал, что "все российские солдаты забывают о своих проблемах и объединяются для борьбы с врагом".
По данным издания, 27 августа, в Telegram-канале его подразделения появилось более четкое сообщение о том, что "в связи с последними событиями бригада возвращается в Крым", где базируется ЧВК.
В ЧВК "Медведи" отрицают связь с российским оборонным ведомством.
Впрочем, отмечает издание, есть свидетельства о контактах с некоторыми ее руководителями. В частности, 5 апреля 2023 года Юнус-бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сейчас курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь "Перевальное" в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.
- 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.
- 27 августа главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов и ежедневно количество оккупантов там растет.
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