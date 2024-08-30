Российских наемников перебрасывают из Буркина-Фасо на защиту Курщины – Le Monde

Российские военные из ЧВК "Медведи", которые были расположены в африканской стране Буркина-Фасо будут направлены в Курскую область, чтобы сдержать наступление ВСУ.

Источник: Le Monde

Детали: Издание узнало, что бойцы бригады, которую связывают с Минобороны РФ, численностью около ста человек, которая прибыла в столицу страны Уагадугу в мае, обеспечивала охрану ряда ключевых фигур, в том числе, вероятно, главы хунты, капитана Ибрагима Траоре.

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Их миссия была непродолжительной - сейчас они пакуют чемоданы. "Официальной причиной их отъезда, всего через три месяца после прибытия, является участие в российских оборонительных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области", - пишет Le Monde.

Командир бригады "Медведь" Виктор Ермолаев с псевдонимом "Джедай", который связался с Le Monde 22 августа через службу зашифрованных сообщений Telegram, подтвердил вывод войск. Он написал, что "все российские солдаты забывают о своих проблемах и объединяются для борьбы с врагом".

По данным издания, 27 августа, в Telegram-канале его подразделения появилось более четкое сообщение о том, что "в связи с последними событиями бригада возвращается в Крым", где базируется ЧВК.

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В ЧВК "Медведи" отрицают связь с российским оборонным ведомством.

Впрочем, отмечает издание, есть свидетельства о контактах с некоторыми ее руководителями. В частности, 5 апреля 2023 года Юнус-бек Евкуров, заместитель министра обороны России, который сейчас курирует все военное присутствие Кремля на африканском континенте, лично посетил лагерь "Перевальное" в оккупированном Крыму, чтобы предложить свою поддержку.

Предыстория:

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