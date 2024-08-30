Сирський: За добу ЗСУ взяли під контроль 5 квадратних кілометрів Курщини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки доповів, що українські військові за добу просунулися на окремих напрямках у Курській області РФ до двох кілометрів та взяли під контроль 5 квадратних кілометрів ворожої території.

Джерело: генерал Сирський відеоконференцією на засіданні Ставки 30 серпня

Пряма мова: "На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулись до двох кілометрів, взяли під контроль 5 квадратних кілометрів території".

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Передісторія:

Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.

12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"