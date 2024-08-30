Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский: За сутки ВСУ взяли под контроль 5 квадратных километров Курщины

Валентина РоманенкоПятница, 30 августа 2024, 16:00
Сырский: За сутки ВСУ взяли под контроль 5 квадратных километров Курщины
главком Сырский. фото из FB генерала

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки доложил, что украинские военные за сутки продвинулись на отдельных направлениях в Курской области РФ до двух километров и взяли под контроль 5 квадратных километров вражеской территории.

Источник: генерал Сырский видеоконференцией на заседании Ставки 30 августа

Прямая речь: "На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров, взяли под контроль 5 квадратных километров территории".

Реклама:

Предыстория:

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область Сырскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Курская область
Российских наемников перебрасывают из Буркина-Фасо на защиту Курщины – Le Monde
Российские власти собирают добровольцев в отряды теробороны, чтобы отвоевывать Курскую область
Deep State: Враг захватил село Коренёво в Курской области
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна вывез из Киева депутата Дмитрука, который сбежал за границу – УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: