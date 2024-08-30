Сырский: За сутки ВСУ взяли под контроль 5 квадратных километров Курщины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки доложил, что украинские военные за сутки продвинулись на отдельных направлениях в Курской области РФ до двух километров и взяли под контроль 5 квадратных километров вражеской территории.

Источник: генерал Сырский видеоконференцией на заседании Ставки 30 августа

Прямая речь: "На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров, взяли под контроль 5 квадратных километров территории".

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Предыстория:

Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.

10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контрольсело Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.

12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"