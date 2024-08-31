Кремль проводить кампанію з виправдання падіння рейтингу Путіна через ситуацію на Курщині – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Кремль проводить складну інформаційну кампанію, щоб виправдати падіння рейтингу правителя Росії Володимира Путіна через ситуацію у Курській області.

Джерело: ISW

Деталі: Американські аналітики вказують на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою на тлі вторгнення України в Курську область.

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Фонд "Громадська думка", російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць.

За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.

Респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця непопулярної часткової мобілізації в Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Російський державний Центр вивчення громадської думки (ДЦВГД) зазначив, що рейтинг Путіна впав на 3,5 відсотка до 73,6 відсотка в період з 12 по 18 серпня – ISW зазначає, що це рекордне падіння рейтингу Путіна, навіть серед кремлівських соціологів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

ДЦВГД РФ оприлюднив своє останнє опитування щодо рейтингу підтримки Путіна 30 серпня, показавши додаткове падіння на 1,2 відсотка до 72,4 відсотка в період з 19 по 25 серпня.

Дослівно зі звіту ISW: "Ці опитування російських державних соціологічних агентств не свідчать про особливо виражене невдоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві.

Опитування, однак, свідчать про те, що Кремль визнає, що він повинен прийняти, що суспільне невдоволення зросло після початку вторгнення України в Курську область".

Деталі: В огляді відзначають, що Кремль, ймовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства українським вторгненням.

Дослівно: "Кремль, схоже, розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії".

Ключові висновки ISW за 30 серпня: