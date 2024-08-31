Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Кремль проводит сложную информационную кампанию, чтобы оправдать падение рейтинга правителя России Владимира Путина из-за ситуации в Курской области.

Источник: ISW

Детали: Американские аналитики указывают на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями на фоне вторжения Украины в Курскую область.

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Фонд "Общественное мнение", российское государственное социологическое учреждение, опубликовал 30 августа опрос, проведенный 25 августа, который показал, что 28% респондентов выразили возмущение или недовольство действиями российских властей за последний месяц.

По данным экспертов, это более чем 25% и 18% в опросах, проведенных этим фондом 11 августа и 28 июля соответственно.

Респонденты опроса не выражали такого высокого уровня недовольства со времени опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца непопулярной частичной мобилизации в России.

Российский государственный Центр изучения общественного мнения (ГЦИОМ) отметил, что рейтинг Путина упал на 3,5 процента до 73,6 процента в период с 12 по 18 августа - ISW отмечает, что это рекордное падение рейтинга Путина, даже среди кремлевских социологов, с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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ГЦИОМ РФ обнародовал свой последний опрос по рейтингу поддержки Путина 30 августа, показав дополнительное падение на 1,2 процента до 72,4 процента в период с 19 по 25 августа.

Дословно из отчета ISW: "Эти опросы российских государственных социологических агентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением реальных настроений в российском обществе.

Опросы, однако, свидетельствуют о том, что Кремль признает, что он должен принять, что общественное недовольство возросло после начала вторжения Украины в Курскую область".

Детали: В обзоре отмечают, что Кремль, вероятно, надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит его от обвинений в том, что он игнорирует обеспокоенность российского общества украинским вторжением.

Дословно: "Кремль, похоже, начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед своей внутренней аудиторией того, почему Россия предпочитает продолжение наступательных операций на востоке Украины, а не срочный вывод украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании".

Ключевые выводы ISW за 30 августа: