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Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 августа 2024, 04:48
Кремль проводит кампанию по оправданию падения рейтинга Путина из-за ситуации в Курской области – ISW
Путин, фото: getty images

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Кремль проводит сложную информационную кампанию, чтобы оправдать падение рейтинга правителя России Владимира Путина из-за ситуации в Курской области.

Источник: ISW

Детали: Американские аналитики указывают на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями на фоне вторжения Украины в Курскую область.

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Фонд "Общественное мнение", российское государственное социологическое учреждение, опубликовал 30 августа опрос, проведенный 25 августа, который показал, что 28% респондентов выразили возмущение или недовольство действиями российских властей за последний месяц.

По данным экспертов, это более чем 25% и 18% в опросах, проведенных этим фондом 11 августа и 28 июля соответственно.
Респонденты опроса не выражали такого высокого уровня недовольства со времени опроса, проведенного в ноябре 2022 года, после первого месяца непопулярной частичной мобилизации в России.

Российский государственный Центр изучения общественного мнения (ГЦИОМ) отметил, что рейтинг Путина упал на 3,5 процента до 73,6 процента в период с 12 по 18 августа - ISW отмечает, что это рекордное падение рейтинга Путина, даже среди кремлевских социологов, с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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ГЦИОМ РФ обнародовал свой последний опрос по рейтингу поддержки Путина 30 августа, показав дополнительное падение на 1,2 процента до 72,4 процента в период с 19 по 25 августа.

Дословно из отчета ISW: "Эти опросы российских государственных социологических агентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением реальных настроений в российском обществе.

Опросы, однако, свидетельствуют о том, что Кремль признает, что он должен принять, что общественное недовольство возросло после начала вторжения Украины в Курскую область".

Детали: В обзоре отмечают, что Кремль, вероятно, надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит его от обвинений в том, что он игнорирует обеспокоенность российского общества украинским вторжением.

Дословно: "Кремль, похоже, начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание перед своей внутренней аудиторией того, почему Россия предпочитает продолжение наступательных операций на востоке Украины, а не срочный вывод украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании".

Ключевые выводы ISW за 30 августа:

  • Представители стран-членов ЕС продолжают высказывать различные мнения относительно способности Украины использовать предоставленное Европой оружие для нанесения ударов по военным целям в России.
  • Российские источники утверждают, что 30 августа украинские и российские войска достигли незначительных успехов в Курской области.
  • Российские государственные социологические агентства признают ограниченный рост недовольства россиян Путиным и российскими властями на фоне украинского вторжения в Курскую область.
  • Венесуэла выдала России граждан Колумбии, которые воевали на стороне Украины, продемонстрировав растущее российско-венесуэльское сотрудничество и поддержку Венесуэлой войны России.
  • Венгрия и Россия продолжают углублять двустороннее сотрудничество.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа уволил генерал-лейтенанта Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
  • Недавно российские войска продвинулись вблизи Сватово, Покровска и Донецка.
  • Французское издание Le Monde сообщило 30 августа, что около 100 наемников из российской из ЧВК "Медведи" выехали из Буркина-Фасо, чтобы присоединиться к российским войскам, которые воюют в Курской области.

ISWКурская область Путинрейтинг
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