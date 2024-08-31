Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил пов'язане з катастрофою F-16
Субота, 31 серпня 2024, 17:09
Міністр оборони Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане з загибеллю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся під час катастрофи американського винищувача F-16 кількома днями раніше.
Джерело: Умєров в інтерв'ю CNN
Пряма мова: "Я б, напевно, сказав, що це ротація, це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував".
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Деталі: Умєров назвав загибель пілота F-16 "прикрою" і сказав, що Україна розслідує те, що сталося.
Пряма мова: "Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.
- 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.
- 30 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.
- Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ буде командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.