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Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил пов'язане з катастрофою F-16

Катерина ТищенкоСубота, 31 серпня 2024, 17:09
Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил пов'язане з катастрофою F-16
Рустем Умєров, фото Getty Images

Міністр оборони Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане з загибеллю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся під час катастрофи американського винищувача F-16 кількома днями раніше.

Джерело: Умєров в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Я б, напевно, сказав, що це ротація, це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував".

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Деталі: Умєров назвав загибель пілота F-16 "прикрою" і сказав, що Україна розслідує те, що сталося.

Пряма мова: "Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.
  • 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.
  • 30 серпня президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.
  • Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ буде командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Умєров РустемПовітряні сили ЗСУавіа
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