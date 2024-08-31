Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил пов'язане з катастрофою F-16

Міністр оборони Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане з загибеллю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся під час катастрофи американського винищувача F-16 кількома днями раніше.

Джерело: Умєров в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Я б, напевно, сказав, що це ротація, це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував".

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Деталі: Умєров назвав загибель пілота F-16 "прикрою" і сказав, що Україна розслідує те, що сталося.

Пряма мова: "Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами".

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