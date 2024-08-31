Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил связано с катастрофой F-16
Суббота, 31 августа 2024, 17:09
Министр обороны Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука связано с гибелью одного из лучших украинских пилотов Алексея Меся во время катастрофы американского истребителя F-16 несколькими днями ранее.
Источник: Умеров в интервью CNN
Прямая речь: "Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал".
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Детали: Умеров назвал гибель пилота F-16 "досадной" и сказал, что Украина расследует произошедшее.
Прямая речь: "Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 29 августа Генштаб ВСУ сообщил, что 26 августа во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.
- 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
- 30 августа президент Владимир Зеленский своим указом уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, который возглавлял эту должность с августа 2021 года.
- Временно исполнять обязанности командующего Воздушных сил ВСУ будет командующий воздушного командования "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.