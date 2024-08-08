Медведєв образився на українські дії у відповідь на Курщині: погрожує "йти до Києва і далі"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область Росії війна має набути "відкрито екстериторіального характеру", він також пригрозив "відплатою", додавши, що країна-окупант зупиниться, тільки тоді, коли вважатиме за потрібне.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова поплічника Путіна: "Причини і цілі терористичної операції укронацистів (так Медведєв називає українців – ред.) у Курській області вже детально і об'єктивно відображені в аналітиці. Необхідно винести серйозний урок з того, що сталося, і виконати те, що НГШ В. Герасимов пообіцяв верховному головнокомандувачу – нещадно розгромити і знищити ворога.

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З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання нацистів. Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі".

Деталі: Медведєв заявив, що нібито дії України в Курській області РФ тепер "повинні зняти з цієї теми (російської окупації українських територій – ред.) будь-які табу" і що нібито тепер про це "можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів".

Він також у своїй традиційно-хамській манері почав погрожувати Україні і її партнерам "відплатою".

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"Нехай це усвідомлюють усі, включно з англійськими виродками: ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним", – заявив Медведєв.

Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок серпня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Путін у своїх спічах і заявах продовжує спотворювати реальність, намагаючись зробити жертвою Росію, водночас шукає підтримки в Китаю і в Північної Кореї. Зокрема у КНДР купує ракети, які запускає по мирних населених пунктах України.

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