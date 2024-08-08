Пошматоване лице, увесь у бинтах та крові: пропаганда РФ показала пораненого "воєнкора"

Російські пропагандисти показали доставленого до Москви одного з найпопулярніших в РФ "воєнкорів" і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного, якого напередодні поранили у Курській області, де тривають бої.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: "Воєнкора" доправили до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського на гелікоптері.

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Судячи з відео, поранений знаходиться у край важкому стані. У нього посічене та скривавлено лице, перебинтовані руки. Також закриті тулуб і ноги.

Лікарі під час транспортування повідомили, що "воєнкора" везуть до реанімації.

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Нагадаємо: Перед цим депутат Держдуми Михайло Делягін, а також кілька Z-каналів повідомляли про загибель Поддубного. Згодом пропагандистське "РИА Новости" написало, що "воєнкор" поранений.

Передісторія: