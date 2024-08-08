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Пошматоване лице, увесь у бинтах та крові: пропаганда РФ показала пораненого "воєнкора"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 серпня 2024, 12:54
Пошматоване лице, увесь у бинтах та крові: пропаганда РФ показала пораненого воєнкора
Фото: скриншот з відео

Російські пропагандисти показали доставленого до Москви одного з найпопулярніших в РФ "воєнкорів" і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного, якого напередодні поранили у Курській області, де тривають бої.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: "Воєнкора" доправили до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського на гелікоптері.

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Судячи з відео, поранений знаходиться у край важкому стані. У нього посічене та скривавлено лице, перебинтовані руки. Також закриті тулуб і ноги.

Лікарі під час транспортування повідомили, що "воєнкора" везуть до реанімації.

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Нагадаємо: Перед цим депутат Держдуми Михайло Делягін, а також кілька Z-каналів повідомляли про загибель Поддубного. Згодом пропагандистське "РИА Новости" написало, що "воєнкор" поранений.

Передісторія: 

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
  • На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
  • Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".

Росіявійнапропаганда
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