Росіяни закрили три залізничні вокзали у Курській області через бойові дії
Четвер, 8 серпня 2024, 14:43
Російська залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзали на станціях Суджа, Кореневе, Псел у Курській області через бойові дії.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"
Деталі: Повідомляється, що для забезпечення безпеки руху в Курській області влада проводить додаткові огляди інфраструктури та інструктує персонал.
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Рух поїздів, за винятком Суджанського і Коренівського районів, здійснюється в штатному режимі.
Нагадаємо: Перед цим російське Міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".