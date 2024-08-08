Росіяни закрили три залізничні вокзали у Курській області через бойові дії

Російська залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзали на станціях Суджа, Кореневе, Псел у Курській області через бойові дії.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"

Деталі: Повідомляється, що для забезпечення безпеки руху в Курській області влада проводить додаткові огляди інфраструктури та інструктує персонал.

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Рух поїздів, за винятком Суджанського і Коренівського районів, здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо: Перед цим російське Міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.

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