Bloomberg назвав бої в Курській області першим вторгненням в Росію з часів Другої світової
У виданні Bloomberg назвали український прорив кордону РФ в Курській області першим випадком після Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію.
Джерело: Bloomberg
Деталі: За даними видання, у Курську область зайшло до тисячі українських військових. Це перший випадок після Другої світової війни, коли війська іншої країни зайшли в Росію.
Bloomberg також повідомляє, що Путін напередодні викликав до себе підлеглих для пояснень. А російські "воєнкори" звинуватили високопосадовців у некомпетентності.
Також у виданні припускають, що ця ситуація, найімовірніше, підкріпить аргумент Києва про те, що американським і європейським союзникам не варто боятися погроз Кремля про ескалацію, а натомість варто дозволити Україні боротися будь-яким способом, аби прискорити закінчення війни.
У Bloomberg вважають, що цей епізод показав крихкість оборони російського кордону, підірвав створений Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян і підняв український моральний дух.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.