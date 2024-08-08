Bloomberg назвав бої в Курській області першим вторгненням в Росію з часів Другої світової

У виданні Bloomberg назвали український прорив кордону РФ в Курській області першим випадком після Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними видання, у Курську область зайшло до тисячі українських військових. Це перший випадок після Другої світової війни, коли війська іншої країни зайшли в Росію.

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Bloomberg також повідомляє, що Путін напередодні викликав до себе підлеглих для пояснень. А російські "воєнкори" звинуватили високопосадовців у некомпетентності.

Також у виданні припускають, що ця ситуація, найімовірніше, підкріпить аргумент Києва про те, що американським і європейським союзникам не варто боятися погроз Кремля про ескалацію, а натомість варто дозволити Україні боротися будь-яким способом, аби прискорити закінчення війни.

У Bloomberg вважають, що цей епізод показав крихкість оборони російського кордону, підірвав створений Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян і підняв український моральний дух.

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