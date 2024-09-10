Шойгу заявив, що Путін погодився не бити по енергетиці України, але це було до операції на Курщині

Секретар Радбезу РФ колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що до вторгнення українських сил в Курську область правитель Росії Володимир Путін погодився на пропозицію Туреччини і відмовитися від ударів по об'єктах енергетики, торговельному і цивільному флоту України.

Джерело: Шойгу в інтерв'ю російським пропагандистам

Пряма мова: "Туреччина нам запропонувала, сказала, ось від них (України ред.) надійшла така пропозиція, давайте ми, зобов'язуємося не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики і не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі. Наш президент (правитель РФ Путін - ред.) ухвалив рішення і сказав, так, давайте".

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Деталі: Водночас Шойгу заявив нібито українська сторона відмовилася від цієї угоди.

Важливо: Ймовірно "відмовою" в РФ вважають дії українських сил на лінії фронту, зокрема операцію в Курській області РФ.

Нагадаємо:

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Після повномасштабного вторгнення Росії Україна намагалася вести переговори про мир. Президент Володимир Зеленський не раз закликав російського диктатора Володимира Путіна обговорити усі гострі питання при особистій зустрічі. Той проігнорував. Зрештою Зеленський констатував, що заяви Путіна про прагнення до миру не щирі, і затвердив рішення РНБО про неможливість вести з ним переговори.

Через кілька тижнів після російського вторгнення в Україну могла бути укладена мирна угода. Умови припинення війни були прописані у проєкті договору на 17 сторінках, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації. Окуповані території мали залишитися за Росією.

Проте у квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.

У вересні 2024 року правитель Росії Володимир Путін заявив, що Росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі "документів" узгоджених у Стамбулі в 2022 році

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