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Шойгу заявив, що Путін погодився не бити по енергетиці України, але це було до операції на Курщині

Альона Мазуренко Вівторок, 10 вересня 2024, 12:49
Шойгу заявив, що Путін погодився не бити по енергетиці України, але це було до операції на Курщині
Володимир Путін, Сергі Шойгу, фото: Getty Images

Секретар Радбезу РФ колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що до вторгнення українських сил в Курську область правитель Росії Володимир Путін погодився на пропозицію Туреччини і відмовитися від ударів по об'єктах енергетики, торговельному і цивільному флоту України.

Джерело: Шойгу в інтерв'ю російським пропагандистам

Пряма мова: "Туреччина нам запропонувала, сказала, ось від них (України ред.) надійшла така пропозиція, давайте ми, зобов'язуємося не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики і не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі. Наш президент (правитель РФ Путін - ред.) ухвалив рішення і сказав, так, давайте".

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Деталі: Водночас Шойгу заявив нібито українська сторона відмовилася від цієї угоди.

Важливо: Ймовірно "відмовою" в РФ вважають дії українських сил на лінії фронту, зокрема операцію в Курській області РФ.

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