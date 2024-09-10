Шойгу заявил, что Путин согласился не бить по энергетике Украины, но это было до операции на Курщине
Секретарь Совбеза РФ бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.
Источник: Шойгу в интервью российским пропагандистам
Прямая речь: "Турция нам предложила, сказала, вот от них (Украины ред.) поступило такое предложение, давайте мы, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент (правитель РФ Путин - ред.) принял решение и сказал, да, давайте".
Детали: В то же время Шойгу заявил якобы украинская сторона отказалась от этого соглашения.
Важно: Вероятно "отказом" в РФ считают действия украинских сил на линии фронта, в частности операцию в Курской области РФ.
Напомним:
- После полномасштабного вторжения России Украина пыталась вести переговоры о мире. Президент Владимир Зеленский не раз призывал российского диктатора Владимира Путина обсудить все острые вопросы при личной встрече. Тот проигнорировал. В итоге Зеленский констатировал, что заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры.
- Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.
- В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.
- В сентябре 2024 года правитель России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году.
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