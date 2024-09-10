Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу заявил, что Путин согласился не бить по энергетике Украины, но это было до операции на Курщине

Алена МазуренкоВторник, 10 сентября 2024, 12:49
Шойгу заявил, что Путин согласился не бить по энергетике Украины, но это было до операции на Курщине
Владимир Путин, Сергей Шойгу, фото: Getty Images

Секретарь Совбеза РФ бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.

Источник: Шойгу в интервью российским пропагандистам

Прямая речь: "Турция нам предложила, сказала, вот от них (Украины ред.) поступило такое предложение, давайте мы, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент (правитель РФ Путин - ред.) принял решение и сказал, да, давайте".

Реклама:

Детали: В то же время Шойгу заявил якобы украинская сторона отказалась от этого соглашения.

Важно: Вероятно "отказом" в РФ считают действия украинских сил на линии фронта, в частности операцию в Курской области РФ.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • После полномасштабного вторжения России Украина пыталась вести переговоры о мире. Президент Владимир Зеленский не раз призывал российского диктатора Владимира Путина обсудить все острые вопросы при личной встрече. Тот проигнорировал. В итоге Зеленский констатировал, что заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры.
  • Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.
  • В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.
  • В сентябре 2024 года правитель России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году.

Читайте также: От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией

До и после контрнаступления. Есть ли перспективы у мирных переговоров с Россией

Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам

переговорыРосcияПутинКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада одобрила перезагрузку таможни

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Все новости...
переговоры
Путин заговорил о переговорах с Украиной, но на основе Стамбульских соглашений
Путин вдруг снова передумал: говорит, никогда не отказывался от переговоров
Пашинян намекнул, что не нуждается в посредничестве РФ в переговорах с Азербайджаном
Последние новости
17:17
Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно
17:11
В ЛУН посчитали, за сколько времени можно продать квартиру в Киеве, Одессе и Львове
17:04
Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина
17:04
В Польше удивились из-за претензий Зеленского о недостаточной поддержке – СМИ
16:50
В волосах, крови и грудном молоке: исследователи нашли химикаты из оберток продуктов в теле человека
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:38
После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
16:26
В Грузии прокомментировали слухи о лишении безвиза как "наказание" от ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: