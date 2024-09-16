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CNN: Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа підтримував Україну

Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 04:56
CNN: Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа підтримував Україну
ФБР розслідує імовірну спробу замаху на Трампа, скриншот відео

Видання CNN зазначає, що затриманий за підозрою в імовірній спробі замаху на колишнього президента США і нинішнього кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.

Джерело: CNN з посиланням на дописи Рута у соцмережах

Дослівно CNN: "Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день Х у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла"".

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Деталі: У публікації йдеться про те, що Рут у Facebook закликав іноземців брати участь у війні (на боці України – ред.).

CNN пише, що чоловік називав себе "неофіційним зв'язковим" української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну.

Що передувало: Після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.

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Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

Нагадаємо: Трамп дістав поранення вуха під час замаху в Пенсільванії 13 липня.

СШАТрампвійнаУкраїна
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