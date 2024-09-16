CNN: Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа підтримував Україну
Видання CNN зазначає, що затриманий за підозрою в імовірній спробі замаху на колишнього президента США і нинішнього кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.
Джерело: CNN з посиланням на дописи Рута у соцмережах
Дослівно CNN: "Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день Х у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла"".
Деталі: У публікації йдеться про те, що Рут у Facebook закликав іноземців брати участь у війні (на боці України – ред.).
CNN пише, що чоловік називав себе "неофіційним зв'язковим" української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну.
Що передувало: Після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.
Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.
Нагадаємо: Трамп дістав поранення вуха під час замаху в Пенсільванії 13 липня.