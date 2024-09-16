CNN: Подозреваемый в предполагаемом покушении на Трампа поддерживал Украину

Издание CNN отмечает, что задержанный по подозрению в возможной попытке покушения на бывшего президента США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа Райан Уэсли Рут выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.

Источник: CNN со ссылкой на сообщения Рута в соцсетях

Дословно CNN: "Райан Уэсли Рут, которого власти подозревают в том, что он планировал напасть на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, выражал решительную поддержку Украине в десятках постов на день Х в 2022 году и заявил, что готов умереть в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла"".

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Детали: В публикации говорится о том, что Рут в Facebook призвал иностранцев участвовать в войне (на стороне Украины – ред.).

CNN пишет, что мужчина называл себя "неофициальным связным" украинских властей и поощрял солдат из Афганистана воевать за Украину.

Что предшествовало: После стрельбы на поле для гольфа возле Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.

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Напомним: Трамп получил ранение уха во время покушения в Пенсильвании 13 июля.