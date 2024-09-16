Удар по Харкову 15 вересня: шпиталізовані 14 чоловік, одна дитина - у важкому стані
Понеділок, 16 вересня 2024, 10:52
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Харкову 15 вересня було шпиталізовано 14 мешканців, наразі у важкому стані знаходяться дитина і літній чоловік.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані".
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Деталі: За його словами, також у важкому стані знаходиться 70-річний чоловік. Йому надається вся необхідна меддопомога.
Що передувало:
- У неділю вдень внаслідок російських ударів по Харкову постраждала багатоповерхівка, там виникла пожежа.
- Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 42, серед них четверо дітей.
- Пізніше з-під завалів багатоповерхового будинку в Харкові, який постраждав від російського удару в неділю, витягли тіло жінки похилого віку, водночас кількість постраждалих зросла до 43.