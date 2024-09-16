Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Удар по Харкову 15 вересня: шпиталізовані 14 чоловік, одна дитина - у важкому стані

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 вересня 2024, 10:52
Удар по Харкову 15 вересня: шпиталізовані 14 чоловік, одна дитина - у важкому стані
постраждалий будинок у Харкові, фото ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по Харкову 15 вересня було шпиталізовано 14 мешканців, наразі у важкому стані знаходяться дитина і літній чоловік.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані".

Реклама:

Деталі: За його словами, також у важкому стані знаходиться 70-річний чоловік. Йому надається вся необхідна меддопомога.

Що передувало:

  • У неділю вдень внаслідок російських ударів по Харкову постраждала багатоповерхівка, там виникла пожежа. 
  • Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 42, серед них четверо дітей.
  • Пізніше з-під завалів багатоповерхового будинку в Харкові, який постраждав від російського удару в неділю, витягли тіло жінки похилого віку, водночас кількість постраждалих зросла до 43.

Харківобстрілвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Харків
У Харкові з-під завалів дістали тіло загиблої, пожежу загасили
Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 42, наймолодшому – один рік
Глава МЗС звернувся до партнерів після удару РФ по багатоповерхівці в Харкові
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: