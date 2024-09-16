Удар по Харькову 15 сентября: госпитализированы 14 человек, один ребенок - в тяжелом состоянии
Понедельник, 16 сентября 2024, 10:52
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Харькову 15 сентября были госпитализированы 14 жителей, сейчас в тяжелом состоянии находятся ребенок и пожилой мужчина.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь: "14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них - двое детей, один в тяжелом состоянии".
Реклама:
Детали: По его словам, также в тяжелом состоянии находится 70-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.
Что предшествовало:
- В воскресенье днем в результате российских ударов по Харькову пострадала многоэтажка, там возник пожар.
- Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 42, среди них четверо детей.
- Позднее из-под завалов многоэтажного дома в Харькове, который пострадал от российского удара в воскресенье, извлекли тело пожилой женщины, при этом количество пострадавших возросло до 43.