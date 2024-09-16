Удар по Харькову 15 сентября: госпитализированы 14 человек, один ребенок - в тяжелом состоянии

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Харькову 15 сентября были госпитализированы 14 жителей, сейчас в тяжелом состоянии находятся ребенок и пожилой мужчина.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них - двое детей, один в тяжелом состоянии".

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Детали: По его словам, также в тяжелом состоянии находится 70-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

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