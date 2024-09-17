У російському Приамур'ї впав вертоліт: пілот і пасажири загинули

Вертоліт Robinson R66 із трьома людьми на борту зазнав аварії в Зейському районі Приамур'я РФ.

Джерело: російські телеграм-канали, пропагандистське видання ТАСС із посиланням на місцеве відділення МНС

Деталі: У повідомленнях зазначається, що у вертольота спрацював аварійний маяк під час незареєстрованого польоту.

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Доповнено: Пізніше росЗМІ повідомили, що рятувальники виявили загиблих пілота і двох пасажирів.

Російські Telegram-канали пишуть, що причиною аварії стала технічна несправність.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

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