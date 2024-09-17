В российском Приамурье упал вертолет: пилот и пассажиры погибли
Вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту потерпел крушение в Зейском районе Приамурья РФ.
Источник: российские телеграм-каналы, пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на местное отделение МЧС
Детали: В сообщениях отмечается, что у вертолета сработал аварийный маяк во время незарегистрированного полета.
Дополнено: Позже росСМИ сообщили, что спасатели обнаружили погибших пилота и двух пассажиров.
Российские Telegram-каналы пишут, что причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.
Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных судах. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.
Предыстория:
- 22 июля в Якутии нашли разбитым вертолет, на котором летели сотрудники ФСБ. На месте крушения также обнаружили тела пилота и 3 пассажиров.
- 25 июля в Калужкой области России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.
- 27 июля Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
- 15 августа в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3.