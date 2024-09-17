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В российском Приамурье упал вертолет: пилот и пассажиры погибли

Ирина Балачук, Ольга ГлущенкоВторник, 17 сентября 2024, 10:15
В российском Приамурье упал вертолет: пилот и пассажиры погибли
иллюстративное фото wikipedia

Вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту потерпел крушение в Зейском районе Приамурья РФ.

Источник: российские телеграм-каналы, пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на местное отделение МЧС

Детали: В сообщениях отмечается, что у вертолета сработал аварийный маяк во время незарегистрированного полета.

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Дополнено: Позже росСМИ сообщили, что спасатели обнаружили погибших пилота и двух пассажиров.

Российские Telegram-каналы пишут, что причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных судах. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

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