Безугла просить про переведення до Комітету з питань зовнішньої політики

Народна депутатка Мар'яна Безугла подала заяву про звільнення з посади заступниці Комітету з питань оборони і перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики.

Джерело: Безугла у Facebook, проєкт постанови глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до голови Верховної Ради

Деталі: У проєкті Арахамія пропонує звільнити Марʼяну Безуглу з посади заступниці Комітету з питань оборони і перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики.

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Фото відповідної заяви також опублікувала Безугла у Facebook.

Що передувало:

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