Безугла просить про переведення до Комітету з питань зовнішньої політики
Вівторок, 17 вересня 2024, 22:29
Народна депутатка Мар'яна Безугла подала заяву про звільнення з посади заступниці Комітету з питань оборони і перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики.
Джерело: Безугла у Facebook, проєкт постанови глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до голови Верховної Ради
Деталі: У проєкті Арахамія пропонує звільнити Марʼяну Безуглу з посади заступниці Комітету з питань оборони і перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики.
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Фото відповідної заяви також опублікувала Безугла у Facebook.
Що передувало:
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- 5 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
- 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково завершив засідання парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої. Він заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.
- 5 липня член комітету ВР з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський заявив, що подасть на Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань, оскільки на його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету.
- 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".