Безуглая просит о переводе в Комитет по вопросам внешней политики

Народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны и перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики.

Источник: Безуглая в Facebook, проект постановления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к председателю Верховной Рады

Детали: В проекте Арахамия предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета по вопросам обороны и перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики.

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Фото соответствующего заявления также опубликовала Безуглая в Facebook.

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