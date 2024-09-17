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Безуглая просит о переводе в Комитет по вопросам внешней политики

Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 22:29
Безуглая просит о переводе в Комитет по вопросам внешней политики
Марьяна Безуглая. фото из Facebook

Народный депутат Марьяна Безуглая подала заявление об увольнении с должности заместителя Комитета по вопросам обороны и перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики.

Источник: Безуглая в Facebook, проект постановления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к председателю Верховной Рады

Детали: В проекте Арахамия предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя Комитета по вопросам обороны и перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики.

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Фото соответствующего заявления также опубликовала Безуглая в Facebook.

Что предшествовало:

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  • 5 января 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета.
  • 10 января спикер парламента Руслан Стефанчук досрочно завершил заседание парламента после того, как группа народных депутатов заблокировала трибуну с требованием поставить на рассмотрение вопрос об отзыве Безуглой. Он заявил, что увольнять Безуглую с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности, обороне и разведке можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.
  • 5 июля член комитета ВР по вопросам нацбезопасности нардеп Федор Вениславский заявил, что подаст на Безуглую заявление в Государственное бюро расследований, поскольку, по его мнению, она разгласила информацию с закрытого заседания комитета.
  • 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа".

Верховная Рада
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