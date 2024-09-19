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Денісова відповіла на закиди в незаконному збагаченні

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 вересня 2024, 14:30
Денісова відповіла на закиди в незаконному збагаченні
Людмила Денісова. фото з її Facebook

Ексуповноважена Верховної Hади з прав людини Людмила Денісова заявила, що вчасно і в повному обсязі подавала декларації за всі роки.

Джерело: Денісова у коментарі "Суспільному", коментуючи повідомлення НАЗК про виявлення ознак незаконного збагачення в діях ексомбудсманки

Пряма мова: "Можу сказати тільки одне, є презумпція невинуватості. Це обов'язок всіх, хто звинувачує, — довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі і відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати".

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Що передувало: 18 вересня Національне агентство із запобігання корупції повідомило, що виявило у колишньої омбудсманки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 млн грн. Нацполіція розпочала кримінальні провадження.

Передісторія:

  • Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсменки 31 травня 2022 року.
  • Раніше народні депутати зібрали підписи щодо висловлення недовіри Людмилі Денісовій. Це сталося на тлі скандалу, коли омбудсменці дорікнули за її дописи про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни. "Статеві злочини під час війни – це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій у дусі "скандальної хроніки", - написала група українських журналісток у відкритому зверненні до Денісової.

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омбудсменНАЗК
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