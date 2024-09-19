Денисова ответила на упреки в незаконном обогащении

Экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вовремя и в полном объеме подавала декларации за все годы.

Источник: Денисова в комментарии "Суспільному", комментируя сообщение НАПК об обнаружении признаков незаконного обогащения в действиях экс-омбудсмена

Прямая речь: "Могу сказать только одно, есть презумпция невиновности. Это обязанность всех, кто обвиняет, - доказать такие сведения. Я подавала вовремя в полном объеме и в соответствии с законом все декларации за все годы. И поэтому больше ничего сейчас не могу прокомментировать".

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Что предшествовало: 18 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что обнаружило у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 млн грн. Нацполиция начала уголовные производства.

Предыстория:

Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена 31 мая 2022 года.

Ранее народные депутаты собрали подписи о выражении недоверия Людмиле Денисовой. Это произошло на фоне скандала, когда омбудсмена упрекнули за ее сообщения о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны. "Половые преступления во время войны – это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе "скандальной хроники", - написала группа украинских журналисток в открытом обращении к Денисовой.

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