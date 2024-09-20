На Київщині працює ППО по російському безпілотнику

Вранці 20 вересня ОВА повідомила, що в Київській області працює ППО по російському безпілотнику.

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА

Деталі: О 8:59 Повітряні сили повідомили про БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс західний.

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О 9:10 стало відомо про БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину.

Дослівно: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

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Що передувало:

Росія запустила на територію України групи ударних безпілотників типу "Shahed" ще увечері 19 вересня. ППО працювало на Київщині та в Івано-Франківську. Звуки вибухів було чутно на Хмельниччині та у Рівному.

Сили Протиповітряної оборони ПвК "Захід" знищили один російський ударний безпілотник у Львівській області – внаслідок падіння уламків в одному з сіл виникла пожежа.

Нагадаємо: Останнім часом росіяни щовечора і щоночі запускають по Україні "Шахеди". А їхній правитель Володимир Путін заявив про плани збільшити майже в 10 разів випуск російських дронів у 2024 році.