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На Київщині працює ППО по російському безпілотнику

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 вересня 2024, 09:34
На Київщині працює ППО по російському безпілотнику
Фото - АрміяInform

Вранці 20 вересня ОВА повідомила, що в Київській області працює ППО по російському безпілотнику.

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА

Деталі: О 8:59 Повітряні сили повідомили про БпЛА в Золотоніському районі Черкаської області, курс західний.

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О 9:10 стало відомо про БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину.

Дослівно: "Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

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Що передувало:

Нагадаємо: Останнім часом росіяни щовечора і щоночі запускають по Україні "Шахеди". А їхній правитель Володимир Путін заявив про плани збільшити майже в 10 разів випуск російських дронів у 2024 році.

Київська областьвійнаППОШахед
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