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На Киевщине работает ПВО по российскому беспилотнику

Татьяна ОлейникПятница, 20 сентября 2024, 09:34
На Киевщине работает ПВО по российскому беспилотнику
Фото - АрміяInform

Утром 20 сентября ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО по российскому беспилотнику.

Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА

Детали: В 8:59 Воздушные силы сообщили о БпЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс западный.

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В 9:10 стало известно о БпЛА из Черкасской области, курсом на Киевщину.

Дословно: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".

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Что предшествовало:

Напомним: В последнее время россияне каждый вечер и каждую ночь запускают по Украине "Шахеды". А их правитель Владимир Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году.

Киевская областьвойнаПВОШахед
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