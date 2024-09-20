На Киевщине работает ПВО по российскому беспилотнику
Утром 20 сентября ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО по российскому беспилотнику.
Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА
Детали: В 8:59 Воздушные силы сообщили о БпЛА в Золотоношском районе Черкасской области, курс западный.
В 9:10 стало известно о БпЛА из Черкасской области, курсом на Киевщину.
Дословно: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников".
Что предшествовало:
- Россия запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников типа "Shahed" еще вечером 19 сентября. ПВО работало в Киевской области и в Ивано-Франковске. Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области и в Ровно.
- Силы противовоздушной обороны ПвК "Запад" уничтожили один российский ударный беспилотник во Львовской области - в результате падения обломков в одном из сел возник пожар.
Напомним: В последнее время россияне каждый вечер и каждую ночь запускают по Украине "Шахеды". А их правитель Владимир Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году.