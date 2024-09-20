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Міноборони: Через центри рекрутингу щомісяця мобілізують 6 500 добровольців

Анастасія ПроцП'ятниця, 20 вересня 2024, 18:59
Міноборони: Через центри рекрутингу щомісяця мобілізують 6 500 добровольців
фото: МОУ

Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.

Джерело: Міноборони

Пряма мова: "Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії".

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Деталі: Також Бежевець зазначив, що в Україні відкрито понад 10 тисяч вакансій у Силах оборони, включно з позиціями кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА та медиків. Рекрутуватися можна до будь-яких підрозділів: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та Держприкордонслужби.

За його словами, вже понад 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі рекрутингових центрів. Усі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.

"У рекрутинговому центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами", — наголосили в Міноборони.

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Передісторія:

  • Міністерство оборони України в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України. 
  • У червні МОУ спільно з фондом Dignitas розпочали проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. 
  • Народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю "Українській правді" стверджує, що рекрутинг дуже погано наповнює українську армію.

Читайте повністю в інтерв'ю УП: Сергій Рахманін: ТЦК не переросли радянські військкомати. На Одещині й Закарпатті кількість їхніх порушень – критична

Міноборонирекрутинг
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