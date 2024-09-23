У Києві знову погіршилась якість повітря

Рятувальники на місці пожежі у Бортничах, що у Дарницькому районі Києва. Фото ДСНС

Станом на ранок 23 вересня у Києві та його околицях спостерігається погіршення якості повітря, повідомляє Міндовкілля.

Джерело: міністерство у Telegram

Дослівно відомство: "За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі середній рівень забрудненості повітря.



При таких показниках рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття".

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Деталі: У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля обіцяє надати додаткову інформацію.

Раніше повідомлялося, що причиною погіршення якості повітря у столиці є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.



У такі періоди людям радять:

за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму,

тримати вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення,

пити багато води,

використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря,

робити вологе прибирання приміщень.

Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.



Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля ЕкоЗагроза.

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