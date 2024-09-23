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У Києві знову погіршилась якість повітря

Ірина БалачукПонеділок, 23 вересня 2024, 09:28
У Києві знову погіршилась якість повітря
Рятувальники на місці пожежі у Бортничах, що у Дарницькому районі Києва. Фото ДСНС

Станом на ранок 23 вересня у Києві та його околицях спостерігається погіршення якості повітря, повідомляє Міндовкілля.

Джерело: міністерство у Telegram

Дослівно відомство: "За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі середній рівень забрудненості повітря.

При таких показниках рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття".

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Деталі: У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля обіцяє надати додаткову інформацію.

Раніше повідомлялося, що причиною погіршення якості повітря у столиці є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.

У такі періоди людям радять: 

  • за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму,
  • тримати вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення,
  • пити багато води,
  • використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря,
  • робити вологе прибирання приміщень.

Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля ЕкоЗагроза. 

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Передісторія:

  • Раніше КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області. У місті чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.
  • Того ж ранку фахівці ДП "Ліси України" прогнозували покращення стану повітря у Києві через кілька годин.
  • Вдень 20 вересня у КМДА повідомили, що забруднення повітря в Києві в середньому вп’ятеро перевищує норму, але ситуація поступово покращується, зокрема в північній частині міста.

екологіяКиїв
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