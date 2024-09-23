У Києві знову погіршилась якість повітря
Станом на ранок 23 вересня у Києві та його околицях спостерігається погіршення якості повітря, повідомляє Міндовкілля.
Джерело: міністерство у Telegram
Дослівно відомство: "За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі середній рівень забрудненості повітря.
При таких показниках рекомендації щодо обмеження часу перебування на вулиці не є обов'язковими, але радимо звертати увагу на своє самопочуття".
Деталі: У разі змін у стані якості повітря Міндовкілля обіцяє надати додаткову інформацію.
Раніше повідомлялося, що причиною погіршення якості повітря у столиці є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.
У такі періоди людям радять:
- за можливості не перебувати на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму,
- тримати вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення,
- пити багато води,
- використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря,
- робити вологе прибирання приміщень.
Особливу увагу на ці поради рекомендують звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.
Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля ЕкоЗагроза.
Передісторія:
- Раніше КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області. У місті чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.
- Того ж ранку фахівці ДП "Ліси України" прогнозували покращення стану повітря у Києві через кілька годин.
- Вдень 20 вересня у КМДА повідомили, що забруднення повітря в Києві в середньому вп’ятеро перевищує норму, але ситуація поступово покращується, зокрема в північній частині міста.