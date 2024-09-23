В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
По состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается ухудшение качества воздуха, сообщает Минприроды.
Источник: министерство в Telegram
Дословно ведомство: "По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха.
При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными, но советуем обращать внимание на свое самочувствие".
Детали: В случае изменений в состоянии качества воздуха Минприроды обещает предоставить дополнительную информацию.
Ранее сообщалось, что причиной ухудшения качества воздуха в столице является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.
В такие периоды людям советуют:
- по возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма,
- держать окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение,
- пить много воды,
- использовать маску или респиратор, а также очиститель воздуха,
- делать влажную уборку помещений.
Особое внимание на эти советы рекомендуют обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минприроды ЭкоУгроза.
Предыстория:
- Ранее КГГА предупредила, что с утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области. В городе слышен сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
- Тогда же специалисты ГП "Леса Украины" прогнозировали улучшение состояния воздуха в Киеве через несколько часов.
- Днем 20 сентября в КГГА сообщили, что загрязнение воздуха в Киеве в среднем в пять раз превышает норму, но ситуация постепенно улучшается, в частности в северной части города.