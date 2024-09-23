В Киеве снова ухудшилось качество воздуха

Спасатели на месте пожара в Бортничах, что в Дарницком районе Киева. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается ухудшение качества воздуха, сообщает Минприроды.

Источник: министерство в Telegram

Дословно ведомство: "По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха.

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При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными, но советуем обращать внимание на свое самочувствие".

Детали: В случае изменений в состоянии качества воздуха Минприроды обещает предоставить дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что причиной ухудшения качества воздуха в столице является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.

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В такие периоды людям советуют:

по возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма,

держать окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение,

пить много воды,

использовать маску или респиратор, а также очиститель воздуха,

делать влажную уборку помещений.

Особое внимание на эти советы рекомендуют обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минприроды ЭкоУгроза.

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