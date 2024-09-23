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В Киеве снова ухудшилось качество воздуха

Ирина БалачукПонедельник, 23 сентября 2024, 09:28
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
Спасатели на месте пожара в Бортничах, что в Дарницком районе Киева. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве и его окрестностях наблюдается ухудшение качества воздуха, сообщает Минприроды.

Источник: министерство в Telegram

Дословно ведомство: "По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, сейчас средний уровень загрязненности воздуха.

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При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не являются обязательными, но советуем обращать внимание на свое самочувствие".

Детали: В случае изменений в состоянии качества воздуха Минприроды обещает предоставить дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что причиной ухудшения качества воздуха в столице является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.

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В такие периоды людям советуют:

  • по возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма,
  • держать окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение,
  • пить много воды,
  • использовать маску или респиратор, а также очиститель воздуха,
  • делать влажную уборку помещений.

Особое внимание на эти советы рекомендуют обратить люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минприроды ЭкоУгроза. 

Предыстория:

  • Ранее КГГА предупредила, что с утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области. В городе слышен сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
  • Тогда же специалисты ГП "Леса Украины" прогнозировали улучшение состояния воздуха в Киеве через несколько часов.
  • Днем 20 сентября в КГГА сообщили, что загрязнение воздуха в Киеве в среднем в пять раз превышает норму, но ситуация постепенно улучшается, в частности в северной части города.

экологияКиев
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