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ЗМІ: Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинуло понад 180 людей

Євген КізіловПонеділок, 23 вересня 2024, 17:05
ЗМІ: Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинуло понад 180 людей
Вибух внаслідок атаки Ізраїлю на Ліван 23 вересня. фото: Getty Images

Щонайменше 182 людини загинули і 727 отримали поранення, в тому числі жінки, діти та медики, в результаті ізраїльських ударів по об'єктах "Хезболли" у Південному Лівані в понеділок.

Джерело: Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану

Деталі: Як повідомляє агенція, у понеділок, 23 вересня, Ізраїль завдав авіаударів по сотнях об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

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Перед ударами Ізраїль попередив ліванців про необхідність евакуюватися з районів, де "Хезболла" зберігає зброю.

Пряма мова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта: "Удари триватимуть доти, доки ми не досягнемо нашої мети – безпечного повернення мешканців півночі (Ізраїлю) до своїх домівок".

Більше деталей: Як повідомляє The Guardian, близько 60 000 ізраїльтян були змушені покинути свої домівки на півночі Ізраїлю через постійні перестрілки між армією країни та "Хезболлою".

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Протягом останніх тижнів Ізраїль поставив собі за мету повернути внутрішньо переміщених осіб до їхніх домівок на півночі країни.

Передісторія:

  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Ізраїль це заперечує.
  • 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван.

ІзраїльЛіванвійнажертви
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