ЗМІ: Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинуло понад 180 людей

Щонайменше 182 людини загинули і 727 отримали поранення, в тому числі жінки, діти та медики, в результаті ізраїльських ударів по об'єктах "Хезболли" у Південному Лівані в понеділок.

Джерело: Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану

Деталі: Як повідомляє агенція, у понеділок, 23 вересня, Ізраїль завдав авіаударів по сотнях об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.

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Перед ударами Ізраїль попередив ліванців про необхідність евакуюватися з районів, де "Хезболла" зберігає зброю.

Пряма мова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта: "Удари триватимуть доти, доки ми не досягнемо нашої мети – безпечного повернення мешканців півночі (Ізраїлю) до своїх домівок".

Більше деталей: Як повідомляє The Guardian, близько 60 000 ізраїльтян були змушені покинути свої домівки на півночі Ізраїлю через постійні перестрілки між армією країни та "Хезболлою".

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Протягом останніх тижнів Ізраїль поставив собі за мету повернути внутрішньо переміщених осіб до їхніх домівок на півночі країни.

Передісторія: