ЗМІ: Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану загинуло понад 180 людей
Щонайменше 182 людини загинули і 727 отримали поранення, в тому числі жінки, діти та медики, в результаті ізраїльських ударів по об'єктах "Хезболли" у Південному Лівані в понеділок.
Джерело: Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану
Деталі: Як повідомляє агенція, у понеділок, 23 вересня, Ізраїль завдав авіаударів по сотнях об'єктів "Хезболли" на півдні Лівану.
Перед ударами Ізраїль попередив ліванців про необхідність евакуюватися з районів, де "Хезболла" зберігає зброю.
Пряма мова міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта: "Удари триватимуть доти, доки ми не досягнемо нашої мети – безпечного повернення мешканців півночі (Ізраїлю) до своїх домівок".
Більше деталей: Як повідомляє The Guardian, близько 60 000 ізраїльтян були змушені покинути свої домівки на півночі Ізраїлю через постійні перестрілки між армією країни та "Хезболлою".
Протягом останніх тижнів Ізраїль поставив собі за мету повернути внутрішньо переміщених осіб до їхніх домівок на півночі країни.
Передісторія:
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Ізраїль це заперечує.
- 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван.