СМИ: В результате израильских ударов по Ливану погибло более 180 человек
По меньшей мере 182 человека погибли и 727 получили ранения, в том числе женщины, дети и медики, в результате израильских ударов по объектам Хезболлы в Южном Ливане в понедельник.
Источник: Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана
Детали: Как сообщает агентство, в понедельник, 23 сентября, Израиль нанес авиаудары по сотням объектов Хезболлы на юге Ливана.
Перед ударами Израиль предупредил ливанцев о необходимости эвакуироваться из районов, где Хезболла хранит оружие.
Прямая речь министра обороны Израиля Йоава Галанта: "Удары будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели – безопасного возвращения жителей севера (Израиля) в свои дома".
Больше деталей: Как сообщает The Guardian, около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля из-за постоянных перестрелок между армией страны и Хезболлой.
В течение последних недель Израиль поставил себе цель вернуть внутренне перемещенных лиц в их дома на севере страны.
Предыстория:
- 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Израиль это отрицает.
- 18 сентября В Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
- На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан.