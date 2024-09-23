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СМИ: В результате израильских ударов по Ливану погибло более 180 человек

Евгений КизиловПонедельник, 23 сентября 2024, 17:05
СМИ: В результате израильских ударов по Ливану погибло более 180 человек
Взрыв в результате атаки Израиля на Ливан 23 сентября. фото: Getty Images

По меньшей мере 182 человека погибли и 727 получили ранения, в том числе женщины, дети и медики, в результате израильских ударов по объектам Хезболлы в Южном Ливане в понедельник.

Источник: Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана

Детали: Как сообщает агентство, в понедельник, 23 сентября, Израиль нанес авиаудары по сотням объектов Хезболлы на юге Ливана.

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Перед ударами Израиль предупредил ливанцев о необходимости эвакуироваться из районов, где Хезболла хранит оружие.

Прямая речь министра обороны Израиля Йоава Галанта: "Удары будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели – безопасного возвращения жителей севера (Израиля) в свои дома".

Больше деталей: Как сообщает The Guardian, около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля из-за постоянных перестрелок между армией страны и Хезболлой.

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В течение последних недель Израиль поставил себе цель вернуть внутренне перемещенных лиц в их дома на севере страны.

Предыстория:

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Израиль это отрицает.
  • 18 сентября В Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан.

ИзраильЛиванвойнажертвы
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