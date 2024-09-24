Єрмак: Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги

Під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги, розробленого президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Офіс президента України

Пряма мова: "Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ".

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Деталі: За його словами, план перемоги України, який Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, "які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру" та включає як військову, так і дипломатичну стратегії.

Також Єрмак підкреслив, що попри шестиразове збільшення виробництва зброї, Україні все ще не вистачає ресурсів, технологій і часу для повного самозабезпечення.

Керівник ОП закликав союзників прискорити постачання військової допомоги, серед пріоритетів: системи протиповітряної оборони, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські снаряди.

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Крім того, він зазначив про потребу збільшення інвестицій у виробництво української зброї та надання дозволу на удари по території РФ, а також використання заморожених російських активів для підтримки України.

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