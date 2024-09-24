Ермак: Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы
Во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.
Источник: Офис президента Украины
Прямая речь: "Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я так же призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны РФ".
Детали: По его словам, план победы Украины, который Зеленский представляет в Соединенных Штатах Америки, содержит четкое видение шагов, "которые необходимо сделать для обеспечения справедливого и прочного мира" и включает как военную, так и дипломатическую стратегии.
Также Ермак подчеркнул, что несмотря на шестикратное увеличение производства оружия, Украине все еще не хватает ресурсов, технологий и времени для полного самообеспечения.
Руководитель ОП призвал союзников ускорить поставки военной помощи, среди приоритетов: системы противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды.
Кроме того, он отметил о необходимости увеличения инвестиций в производство украинского оружия и предоставления разрешения на удары по территории РФ, а также использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Предыстория:
- 21 сентября издание Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников написало, что так называемый план победы, который президент Владимир Зеленский должен представить Джо Байдену, предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
- Ранее Зеленский раскрыл, что план состоит из 4 основных пункта и один, который будет "нужен после войны".
- Также глава государства сказал, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.