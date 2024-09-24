Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

У Кремлі відреагували на слова Зеленського про терміни закінчення війни: кажуть, лише на умовах Путіна

Станіслав ПогоріловВівторок, 24 вересня 2024, 13:14
У Кремлі відреагували на слова Зеленського про терміни закінчення війни: кажуть, лише на умовах Путіна
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков, реагуючи на слова президента України Володимира Зеленського про те, що "війна ближча до завершення, ніж багато хто думає", заявив, що це начебто можливо лише за умови досягнення Володимиром Путіним "поставлених цілей".

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей".

Реклама:

Деталі: За його словами, щойно цих "цілей буде досягнуто тим чи іншим шляхом", війна буде завершена.

Нагадаємо: Перед цим Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

Передісторія

РЕКЛАМА:

РосіявійнапереговориПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це

футзалУкраїна вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Зеленський розповів про підготовку до "Рамштайну": Маємо визначитись, як посилити тиск на РФ

У понеділок відключень електроенергії не прогнозують

інфографікаВ Україну суне осінній холод

Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли", таким чином знищивши майже все їхнє керівництво

Усі новини...
Росія
Росіяни тиснуть вздовж всієї ліні фронту, за добу понад 150 бойових зіткнень – Генштаб
ЗСУ за добу відмінусували 74 артилерійські системи окупантів і 1 250 ворожих солдатів
ISW: Наступи росіян під Вугледаром і Покровськом мають на меті розтягнути українські сили
Останні новини
04:50
доповненоУ Києві та області працює ППО
04:11
ISW: Наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це
03:03
"Мир через силу" – Єрмак пояснив чим План перемоги відрізняється від Формули миру
02:40
"Укрзалізниця": Через обстріл закрито перегін "Долинська–Миколаїв"
01:56
Єрмак: Українці побачать реалізацію Плану перемоги на ворожій території
00:38
оновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні ударні БпЛА, у низці областей повітряна тривога
23:57
фото, відеоУ польському місті на сміттєзвалищі масштабна пожежа
23:30
"Збереження мови – важлива форма стійкості": послиня Канади Наталка Цмоць
23:25
Дуда постане перед судом за зневагу до поляків – ЗМІ
23:06
Росіяни штурмували Покровський напрямок 28 разів: знешкоджено майже 300 окупантів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: