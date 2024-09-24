У Кремлі відреагували на слова Зеленського про терміни закінчення війни: кажуть, лише на умовах Путіна

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков, реагуючи на слова президента України Володимира Зеленського про те, що "війна ближча до завершення, ніж багато хто думає", заявив, що це начебто можливо лише за умови досягнення Володимиром Путіним "поставлених цілей".

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей".

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Деталі: За його словами, щойно цих "цілей буде досягнуто тим чи іншим шляхом", війна буде завершена.

Нагадаємо: Перед цим Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

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