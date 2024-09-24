У Кремлі відреагували на слова Зеленського про терміни закінчення війни: кажуть, лише на умовах Путіна
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков, реагуючи на слова президента України Володимира Зеленського про те, що "війна ближча до завершення, ніж багато хто думає", заявив, що це начебто можливо лише за умови досягнення Володимиром Путіним "поставлених цілей".
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що будь-яка війна, вона так чи інакше завершується миром. Але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших поставлених цілей".
Деталі: За його словами, щойно цих "цілей буде досягнуто тим чи іншим шляхом", війна буде завершена.
Нагадаємо: Перед цим Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.
Передісторія:
- У червні Путін заявляв, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.
- 22 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.
- Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.
- Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
- Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.