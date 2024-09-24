В Кремле отреагировали на слова Зеленского о сроках окончания войны: говорят, только на условиях Путина
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков, реагируя на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "война ближе к завершению, чем многие думают", заявил, что это вроде бы возможно лишь при условии достижения Владимиром Путиным "поставленных целей".
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".
Детали: По его словам, как только эти "цели будут достигнуты тем или иным путем", война будет завершена.
Напомним: Перед этим Зеленский в интервью ABC News заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.
Предыстория:
- В июне Путин заявлял, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска со всей территории оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.
- 22 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.
- Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября.
- Ранее глава государства говорил, что План победы рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
- Накануне визита в США Зеленский заявил, что считает "ужасной" мысль, что Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.