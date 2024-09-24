Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков, реагируя на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "война ближе к завершению, чем многие думают", заявил, что это вроде бы возможно лишь при условии достижения Владимиром Путиным "поставленных целей".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей".

Реклама:

Детали: По его словам, как только эти "цели будут достигнуты тем или иным путем", война будет завершена.

Напомним: Перед этим Зеленский в интервью ABC News заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

Предыстория:

РЕКЛАМА: