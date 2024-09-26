Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Майк Джонсон не встретится с Зеленским, потому что "очень занят"

Алена ИвашкивЧетверг, 26 сентября 2024, 04:53
Майк Джонсон не встретится с Зеленским, потому что очень занят
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в среду, что он не будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским в четверг.

Источник: пресс-конференция Джонсона, корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова в Facebook

На вопрос, встретится ли Джонсон с Зеленским, и если нет, то не из-за поездки Зеленского в Пенсильванию, спикер ответил, что не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что был очень занят.

Реклама:

Прямая речь Джонсона: "И я даже не думаю, что буду в городе завтра. 

Но посмотрите, что бы я ему сказал, если бы мы сели, мы бы поговорили об этом письме о после. 

Я думаю, что это было ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом".

РЕКЛАМА:

Детали: У Зеленского на четверг в Конгрессе США запланировано несколько встреч. В 9:00 в Сенате закрытая двухпартийная встреча. Сенатор Чак Шумер и сенатор Митч Макконнелл будут сопровождать президента Украины в зал заседаний. Встреча продлится около 1-1,5 часа.   

В 11:00 в Палата представителей Конгресса США также состоится закрытая двухпартийная встреча в Комитете по вопросам вооруженных сил. Ожидается участие Грегори Микса и Майкла МакКола. Встреча продлится около 1 часа.

Предыстория:

  • В начале этой недели Зеленский посетил военный завод в Скрентоне, который выпускает металлические корпуса остро необходимых украинской армии снарядов калибра 155 мм.
  • BBC сообщает, что Скрентон - это родной город президента Джо Байдена, а Пенсильвания - едва ли не главный из штатов, решающих исход ноябрьских президентских выборов. В Скрентоне Зеленского встречали губернатор штата Джош Шапиро, сенатор от Пенсильвании Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все они демократы.
  • Все это вызвало заметное недовольство у части республиканцев, которые восприняли поездку украинского президента в ключевой штат как форму предвыборной агитации за их соперников.
  • В четверг, как ожидается, Зеленский посетит Капитолий и встретится с законодателями от обеих партий, но Джонсона среди них не будет.
  • Джонсон сыграл важную роль в принятии в апреле (после многомесячных проволочек) законопроекта, который выделял 61 млрд долларов на поддержку Украины и смежные цели. Самые радикальные противники этого среди республиканцев угрожали спикеру отстранением от должности, если он поставит этот законопроект на голосование; инициатива по его отстранению в конце концов не прошла.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
США
30 стран и ЕС приняли Декларацию о поддержке восстановления Украины
Зеленский в США: закладываем фундамент для восстановления
Пентагон объявил военную помощь Украине на $375 млн
Последние новости
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
09:35
Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Все новости...
Реклама:
Реклама: