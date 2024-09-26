Майк Джонсон не встретится с Зеленским, потому что "очень занят"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в среду, что он не будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским в четверг.
Источник: пресс-конференция Джонсона, корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова в Facebook
На вопрос, встретится ли Джонсон с Зеленским, и если нет, то не из-за поездки Зеленского в Пенсильванию, спикер ответил, что не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что был очень занят.
Прямая речь Джонсона: "И я даже не думаю, что буду в городе завтра.
Но посмотрите, что бы я ему сказал, если бы мы сели, мы бы поговорили об этом письме о после.
Я думаю, что это было ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом".
Детали: У Зеленского на четверг в Конгрессе США запланировано несколько встреч. В 9:00 в Сенате закрытая двухпартийная встреча. Сенатор Чак Шумер и сенатор Митч Макконнелл будут сопровождать президента Украины в зал заседаний. Встреча продлится около 1-1,5 часа.
В 11:00 в Палата представителей Конгресса США также состоится закрытая двухпартийная встреча в Комитете по вопросам вооруженных сил. Ожидается участие Грегори Микса и Майкла МакКола. Встреча продлится около 1 часа.
Предыстория:
- В начале этой недели Зеленский посетил военный завод в Скрентоне, который выпускает металлические корпуса остро необходимых украинской армии снарядов калибра 155 мм.
- BBC сообщает, что Скрентон - это родной город президента Джо Байдена, а Пенсильвания - едва ли не главный из штатов, решающих исход ноябрьских президентских выборов. В Скрентоне Зеленского встречали губернатор штата Джош Шапиро, сенатор от Пенсильвании Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все они демократы.
- Все это вызвало заметное недовольство у части республиканцев, которые восприняли поездку украинского президента в ключевой штат как форму предвыборной агитации за их соперников.
- В четверг, как ожидается, Зеленский посетит Капитолий и встретится с законодателями от обеих партий, но Джонсона среди них не будет.
- Джонсон сыграл важную роль в принятии в апреле (после многомесячных проволочек) законопроекта, который выделял 61 млрд долларов на поддержку Украины и смежные цели. Самые радикальные противники этого среди республиканцев угрожали спикеру отстранением от должности, если он поставит этот законопроект на голосование; инициатива по его отстранению в конце концов не прошла.