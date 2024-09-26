Майк Джонсон не встретится с Зеленским, потому что "очень занят"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в среду, что он не будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским в четверг.

Источник: пресс-конференция Джонсона, корреспондент "Голоса Америки" Екатерина Лисунова в Facebook

На вопрос, встретится ли Джонсон с Зеленским, и если нет, то не из-за поездки Зеленского в Пенсильванию, спикер ответил, что не смог запланировать встречу с Зеленским на этой неделе, потому что был очень занят.

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Прямая речь Джонсона: "И я даже не думаю, что буду в городе завтра.

Но посмотрите, что бы я ему сказал, если бы мы сели, мы бы поговорили об этом письме о после.

Я думаю, что это было ужасное развитие событий, и оно напрягает отношения между двумя странами в очень неудачное для Украины время, поэтому я сожалею об этом".

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Детали: У Зеленского на четверг в Конгрессе США запланировано несколько встреч. В 9:00 в Сенате закрытая двухпартийная встреча. Сенатор Чак Шумер и сенатор Митч Макконнелл будут сопровождать президента Украины в зал заседаний. Встреча продлится около 1-1,5 часа.

В 11:00 в Палата представителей Конгресса США также состоится закрытая двухпартийная встреча в Комитете по вопросам вооруженных сил. Ожидается участие Грегори Микса и Майкла МакКола. Встреча продлится около 1 часа.

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