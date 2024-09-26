Єрмак і Ван Ї обговорили "перспективи контактів" України і Китаю на найвищому рівні
Четвер, 26 вересня 2024, 12:29
Керівник Офісу президента України Андрія Єрмака і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, під час якої обговорили "перспективи подальших контактів на найвищому рівні".
Джерело: повідомлення Єрмака
Пряма мова: "Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Подякував Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
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Обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні".
Передісторія:
- В кінці серпня Єрмак заявляв, що переконаний, що президент Володимир Зеленський зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що Китай продовжує притримуватися позиції, що для закінчення війни в Україні (яку він називає "кризою") потрібно негайно припинити вогонь, почати переговори і утриматися від санкцій та економічного тиску.