Ермак и Ван И обсудили "перспективы контактов" Украины и Китая на самом высоком уровне

Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которой обсудили "перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне".

Источник: сообщение Ермака

Прямая речь: "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне".

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