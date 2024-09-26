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Ермак и Ван И обсудили "перспективы контактов" Украины и Китая на самом высоком уровне

Александр ШумилинЧетверг, 26 сентября 2024, 12:29
Ермак и Ван И обсудили перспективы контактов Украины и Китая на самом высоком уровне

Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которой обсудили "перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне".

Источник: сообщение Ермака

Прямая речь: "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне".

Предыстория:

  • В конце августа Ермак заявлял, что убежден, что президент Владимир Зеленский встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.

КитайУкраинаАндрей Ермак
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