Ермак и Ван И обсудили "перспективы контактов" Украины и Китая на самом высоком уровне
Четверг, 26 сентября 2024, 12:29
Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которой обсудили "перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне".
Источник: сообщение Ермака
Прямая речь: "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне".
Предыстория:
- В конце августа Ермак заявлял, что убежден, что президент Владимир Зеленский встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
- Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.