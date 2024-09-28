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Блинкен о заявлениях Китая относительно мира в Украине: Расходятся с действиями

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 сентября 2024, 03:30
Блинкен о заявлениях Китая относительно мира в Украине: Расходятся с действиями
Блинкен и Ван И, фото: МИД Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И отметил серьезное беспокойство США по поводу поддержки Китаем оборонной промышленной базы России и заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "расходятся с реальностью".

Источник: Reuters

Детали: На встрече с Ван И в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен заявил, что он также поднял вопрос "опасных и дестабилизирующих действий" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

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На пресс-конференции Блинкен рассказал, что они с Ван И также обсудили пути пресечения потока наркотиков в США и риски, связанные с искусственным интеллектом.

Блинкен заявил, что около 70 процентов станков, которые импортирует Россия, и 90 процентов микроэлектроники происходят из Китая и Гонконга, и что это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны.

Прямая речь Блинкена: "Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится".

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Детали: Блинкен также добавил, что решающее значение для достижения прочного мира в Украине имеет "давление на Иран, Северную Корею и Китай ... чтобы они прекратили предоставлять оружие, артиллерию, технику и другую поддержку" России.

Напомним: Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.

Предыстория:

  • В конце мая 2024 года, правительства Бразилии и КНР предложили совместный план из шести пунктов:
  • В первом говорится о том, что Украина и Россия должны "придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не допускать эскалации боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон".        
  • 21 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Бразилии Лулой да Силвой и обсудил усилия по восстановлению мира.
  • Бразилия одна из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии.
  • Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде" рассказал, что Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины. 

СШАКитайвойнаРосcия
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