Блинкен о заявлениях Китая относительно мира в Украине: Расходятся с действиями
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И отметил серьезное беспокойство США по поводу поддержки Китаем оборонной промышленной базы России и заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "расходятся с реальностью".
Источник: Reuters
Детали: На встрече с Ван И в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен заявил, что он также поднял вопрос "опасных и дестабилизирующих действий" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.
На пресс-конференции Блинкен рассказал, что они с Ван И также обсудили пути пресечения потока наркотиков в США и риски, связанные с искусственным интеллектом.
Блинкен заявил, что около 70 процентов станков, которые импортирует Россия, и 90 процентов микроэлектроники происходят из Китая и Гонконга, и что это материально помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны.
Прямая речь Блинкена: "Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые фактически помогают Путину продолжать агрессию, что-то здесь не сходится".
Детали: Блинкен также добавил, что решающее значение для достижения прочного мира в Украине имеет "давление на Иран, Северную Корею и Китай ... чтобы они прекратили предоставлять оружие, артиллерию, технику и другую поддержку" России.
Напомним: Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.
Предыстория:
- В конце мая 2024 года, правительства Бразилии и КНР предложили совместный план из шести пунктов:
- В первом говорится о том, что Украина и Россия должны "придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не допускать эскалации боевых действий и не провоцировать ни одну из сторон".
- 21 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Бразилии Лулой да Силвой и обсудил усилия по восстановлению мира.
- Бразилия одна из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии.
- Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде" рассказал, что Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины.