У Пентагоні кажуть, що Ізраїль не попереджав США про удар по Бейруту
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не мав попередження про атаку Ізраїлю на Бейрут.
Джерело: Остін, цитує сайт Пентагона
Пряма мова Остіна: "Сполучені Штати не брали участі в операції Ізраїлю. У нас не було жодного попередження заздалегідь.
Моя розмова з міністром Галантом (міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант – ред.) відбулася в той час, коли ізраїльська операція вже проводилася.
Як ви знаєте, ця операція відбулася лише кілька годин тому, і вони все ще роблять оцінки, тому я не маю ніякої додаткової інформації або конкретики на даний момент. Ви неодноразово чули, як я говорив, що слід уникати тотальної війни".
Деталі: Остін додав, що дипломатія – це найшвидший спосіб дозволити переміщеним ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону.
Також очільник Пентагона зазначив, що незабаром матиме ще одну розмову з Галантом, під час якої сподівається отримати нові деталі щодо атаки Ізраїлю на Бейрут.
Що передувало: Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Передісторія:
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
- Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- 22 вересня президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані.