У Пентагоні кажуть, що Ізраїль не попереджав США про удар по Бейруту

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не мав попередження про атаку Ізраїлю на Бейрут.

Джерело: Остін, цитує сайт Пентагона

Пряма мова Остіна: "Сполучені Штати не брали участі в операції Ізраїлю. У нас не було жодного попередження заздалегідь.

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Моя розмова з міністром Галантом (міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант – ред.) відбулася в той час, коли ізраїльська операція вже проводилася.

Як ви знаєте, ця операція відбулася лише кілька годин тому, і вони все ще роблять оцінки, тому я не маю ніякої додаткової інформації або конкретики на даний момент. Ви неодноразово чули, як я говорив, що слід уникати тотальної війни".

Деталі: Остін додав, що дипломатія – це найшвидший спосіб дозволити переміщеним ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок по обидва боки кордону.

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Також очільник Пентагона зазначив, що незабаром матиме ще одну розмову з Галантом, під час якої сподівається отримати нові деталі щодо атаки Ізраїлю на Бейрут.

Що передувало: Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Передісторія: