В Пентагоне говорят, что Израиль не предупреждал США об ударе по Бейруту
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не имел предупреждения об атаке Израиля на Бейрут.
Источник: Остин, цитирует сайт Пентагона
Прямая речь Остина: "Соединенные Штаты не участвовали в операции Израиля. У нас не было никакого предупреждения заранее.
Мой разговор с министром Галантом (министр обороны Израиля Йоав Галант - ред.) состоялся в то время, когда израильская операция уже проводилась.
Как вы знаете, эта операция состоялась всего несколько часов назад, и они все еще делают оценки, поэтому я не имею никакой дополнительной информации или конкретики на данный момент. Вы неоднократно слышали, как я говорил, что следует избегать тотальной войны".
Детали: Остин добавил, что дипломатия - это самый быстрый способ позволить перемещенным израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома по обе стороны границы.
Также глава Пентагона отметил, что вскоре будет иметь еще один разговор с Галантом, во время которого надеется получить новые детали по атаке Израиля на Бейрут.
Что предшествовало: Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Предыстория:
- 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.
- Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
- 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
- 22 сентября президент Израиля Ицхак Герцог отрицал причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане.