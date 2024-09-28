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В Пентагоне говорят, что Израиль не предупреждал США об ударе по Бейруту

Суббота, 28 сентября 2024, 04:30
В Пентагоне говорят, что Израиль не предупреждал США об ударе по Бейруту
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не имел предупреждения об атаке Израиля на Бейрут.

Источник: Остин, цитирует сайт Пентагона

Прямая речь Остина: "Соединенные Штаты не участвовали в операции Израиля. У нас не было никакого предупреждения заранее.

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Мой разговор с министром Галантом (министр обороны Израиля Йоав Галант - ред.) состоялся в то время, когда израильская операция уже проводилась.

Как вы знаете, эта операция состоялась всего несколько часов назад, и они все еще делают оценки, поэтому я не имею никакой дополнительной информации или конкретики на данный момент. Вы неоднократно слышали, как я говорил, что следует избегать тотальной войны".

Детали: Остин добавил, что дипломатия - это самый быстрый способ позволить перемещенным израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома по обе стороны границы.

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Также глава Пентагона отметил, что вскоре будет иметь еще один разговор с Галантом, во время которого надеется получить новые детали по атаке Израиля на Бейрут.

Что предшествовало: Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Предыстория: 

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 
  • Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
  • 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • 22 сентября президент Израиля Ицхак Герцог отрицал причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане.

СШАИзраильЛиван
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