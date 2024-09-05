Рада призначила Стефанішину міністеркою юстиції

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Стефанішину О.В. на посаду Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України".

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фото: Ярослав Железняк

Деталі: За відповідне рішення проголосували 253 народних обранців.

Нагадаємо: Раніше джерела УП повідомляли, що Стефанішина отримає додаткову посаду міністра юстиції і продовжить займатися євроінтеграцією.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

4 вересня Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

Також Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську.

Стефанішина фігурувала у так званій "справі Лукаша" про заволодіння 2,52 млн грн. У її офісі відзначили, що це дуже стара справа, яку неодноразово коментувала сама віцепрем'єрка.

За інформацією джерел УП, їй оголосили підозру щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ч.5 ст.191 ККУ.

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