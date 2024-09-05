Рада призначила Стефанішину міністеркою юстиції
Четвер, 5 вересня 2024, 15:23
Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Стефанішину О.В. на посаду Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України".
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Деталі: За відповідне рішення проголосували 253 народних обранців.
Нагадаємо: Раніше джерела УП повідомляли, що Стефанішина отримає додаткову посаду міністра юстиції і продовжить займатися євроінтеграцією.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 4 вересня Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.
- Також Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську.
- Стефанішина фігурувала у так званій "справі Лукаша" про заволодіння 2,52 млн грн. У її офісі відзначили, що це дуже стара справа, яку неодноразово коментувала сама віцепрем'єрка.
- За інформацією джерел УП, їй оголосили підозру щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ч.5 ст.191 ККУ.
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