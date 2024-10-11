Удар РФ по Одещині 9 жовтня: у лікарні помер 48-річний чоловік, кількість жертв зросла до 9

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 9 – вранці 11 жовтня у лікарні помер 48-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Вранці у лікарні помер 48-річний чоловік".

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Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття родинам всіх загиблих та побажав скорішого одужання всім пораненим.

Також Кіпер зазначив, що за два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких - молодь.

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