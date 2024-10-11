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Удар РФ по Одещині 9 жовтня: у лікарні помер 48-річний чоловік, кількість жертв зросла до 9

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 10:49
Удар РФ по Одещині 9 жовтня: у лікарні помер 48-річний чоловік, кількість жертв зросла до 9
Наслідки російської атаки по портах Одещини. фото: Одеська ОВА

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 9 – вранці 11 жовтня у лікарні помер 48-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Вранці у лікарні помер 48-річний чоловік". 

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Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття родинам всіх загиблих та побажав скорішого одужання всім пораненим.

Також Кіпер зазначив, що за два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких - молодь. 

Передісторія:

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Одеська областьобстрілжертви
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