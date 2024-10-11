Удар РФ по Одещині 9 жовтня: у лікарні помер 48-річний чоловік, кількість жертв зросла до 9
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 10:49
Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 9 – вранці 11 жовтня у лікарні помер 48-річний чоловік.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Вранці у лікарні помер 48-річний чоловік".
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Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття родинам всіх загиблих та побажав скорішого одужання всім пораненим.
Також Кіпер зазначив, що за два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких - молодь.
Передісторія:
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- Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку повідомлялося, що 6 людей загинули, 11 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.
- Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Згодом повідомили, що в лікарні помер ще один чоловік.