Удар РФ по Одесской области 9 октября: в больнице умер 48-летний мужчина, количество жертв возросло до 9
Пятница, 11 октября 2024, 10:49
Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 9 – утром 11 октября в больнице умер 48-летний мужчина.
Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Утром в больнице умер 48-летний мужчина".
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Детали: Глава ОВА выразил соболезнования семьям всех погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
Также Кипер отметил, что за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.
Предыстория:
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- Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала сообщалось, что 6 человек погибли, 11 пострадали. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы.
- Утром 10 октября стало известно, что в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Впоследствии сообщили, что в больнице скончался еще один человек.