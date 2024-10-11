Удар РФ по Одесской области 9 октября: в больнице умер 48-летний мужчина, количество жертв возросло до 9

Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 9 – утром 11 октября в больнице умер 48-летний мужчина.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Утром в больнице умер 48-летний мужчина".

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Детали: Глава ОВА выразил соболезнования семьям всех погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Также Кипер отметил, что за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.

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