Росія вчергове атакувала Донеччину: є загибла та поранені

Російські окупанти 11 жовтня завдали масованих обстрілів по чотирьох районах Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, а шість отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними прокуратури, 11 жовтня 2024 року окупанти завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах.

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Зранку армія держави-агресора з артилерії обстріляла міста Часів Яр. 64-річна місцева жителька отримала осколкове поранення та перелом кісток. Її ушпиталили у важкому стані.

Також під артилерійський обстріл потрапив Мирноград. Травмовано 49-річного чоловіка.

Під ударом російського РСЗВ "Град" опинилося селище Велика Новосілка. Внаслідок обстрілу травмовано 47-го чоловіка.

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Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді за водою. Вона загинула на місці.

У с. Плещіївка мінно-вибухову травму отримав 44-річний чоловік, котрий працював у себе на городі.

Також окупанти скинули авіабомби по приватному сектору селища Ясна Поляна. Травмовані двоє жінок 27 та 70 років.

Передісторія: