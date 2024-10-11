Росія вчергове атакувала Донеччину: є загибла та поранені
Російські окупанти 11 жовтня завдали масованих обстрілів по чотирьох районах Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, а шість отримали поранення.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними прокуратури, 11 жовтня 2024 року окупанти завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському, Краматорському та Покровському районах.
Зранку армія держави-агресора з артилерії обстріляла міста Часів Яр. 64-річна місцева жителька отримала осколкове поранення та перелом кісток. Її ушпиталили у важкому стані.
Також під артилерійський обстріл потрапив Мирноград. Травмовано 49-річного чоловіка.
Під ударом російського РСЗВ "Град" опинилося селище Велика Новосілка. Внаслідок обстрілу травмовано 47-го чоловіка.
Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді за водою. Вона загинула на місці.
У с. Плещіївка мінно-вибухову травму отримав 44-річний чоловік, котрий працював у себе на городі.
Також окупанти скинули авіабомби по приватному сектору селища Ясна Поляна. Травмовані двоє жінок 27 та 70 років.
Передісторія:
- Ввечері 8 жовтня росіяни скинули три бомби "КАБ-250" на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів загинула 77-річна жінка, ще 6 людей постраждали.
- Російські війська ввечері 7 жовтня обстріляли Слов’янськ на Донеччині: одна людина загинула, 7 поранених, зокрема двоє дітей.
- Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в обстрілюваній ворогом Костянтинівці Донецької області станом на 9 жовтня залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.