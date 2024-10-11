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Росія вчергове атакувала Донеччину: є загибла та поранені

"Українська правда"П'ятниця, 11 жовтня 2024, 16:31
Росія вчергове атакувала Донеччину: є загибла та поранені
Фото: Прокуратура

Російські окупанти 11 жовтня завдали масованих обстрілів по чотирьох районах Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, а шість отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними прокуратури, 11 жовтня 2024 року окупанти завдавали ударів по населених пунктах у Бахмутському, Волноваському,  Краматорському та Покровському районах. 

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Зранку армія держави-агресора з артилерії обстріляла міста Часів Яр. 64-річна місцева жителька отримала осколкове поранення та перелом кісток. Її ушпиталили у важкому стані.

Також під артилерійський обстріл потрапив Мирноград. Травмовано 49-річного чоловіка.

Під ударом російського РСЗВ "Град" опинилося селище Велика Новосілка. Внаслідок обстрілу травмовано 47-го чоловіка.

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Крім того, окупанти атакували с. Іванопілля, ймовірно, зі ствольної артилерії. Неподалік від епіцентру вибуху опинилась 74-річна пенсіонерка, яка їхала на велосипеді за водою. Вона загинула на місці.

У с. Плещіївка мінно-вибухову травму отримав 44-річний чоловік, котрий працював у себе на городі.

Також окупанти скинули авіабомби по приватному сектору селища Ясна Поляна. Травмовані двоє жінок 27 та 70 років.

Передісторія:

  • Ввечері 8 жовтня росіяни скинули три бомби "КАБ-250" на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів загинула 77-річна жінка, ще 6 людей постраждали.
  • Російські війська ввечері 7 жовтня обстріляли Слов’янськ на Донеччині: одна людина загинула, 7 поранених, зокрема двоє дітей.
  • Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в обстрілюваній ворогом Костянтинівці Донецької області станом на 9 жовтня залишаються 17 800 людей, у тому числі 340 дітей.

обстрілжертвиДонецька область
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