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Россия в очередной раз атаковала Донецкую область: есть погибшая и раненые

"Украинская правда"Пятница, 11 октября 2024, 16:31
Россия в очередной раз атаковала Донецкую область: есть погибшая и раненые
Фото: Прокуратура

Российские оккупанты 11 октября нанесли массированные обстрелы по четырем районам Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а шесть получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным прокуратуры, 11 октября 2024 года оккупанты наносили удары по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах. 

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Утром армия государства-агрессора из артиллерии обстреляла города Часов Яр. 64-летняя местная жительница получила осколочное ранение и перелом костей. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также под артиллерийский обстрел попал Мирноград. Травмирован 49-летний мужчина.

Под ударм российского РСЗО "Град" попал поселок Великая Новоселка. В результате обстрела травмирован 47-й мужчина.

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Кроме того, оккупанты атаковали с. Иванополье, вероятно, из ствольной артиллерии. Неподалеку от эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде за водой. Она погибла на месте.

В с. Плещеевка минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.

Также оккупанты сбросили авиабомбы по частному сектору поселка Ясная Поляна. Травмированы две женщины 27 и 70 лет. 

Предыстория:

  • Вечером 8 октября россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" на город Константиновка Донецкой области, в результате авиаударов погибла 77-летняя женщина, еще 6 человек пострадали.
  • Российские войска вечером 7 октября обстреляли Славянск в Донецкой области: один человек погиб, 7 раненых, в том числе двое детей.
  • Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области по состоянию на 9 октября остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей.

обстрелжертвыДонецкая область
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