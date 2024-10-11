Россия в очередной раз атаковала Донецкую область: есть погибшая и раненые

Российские оккупанты 11 октября нанесли массированные обстрелы по четырем районам Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а шесть получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным прокуратуры, 11 октября 2024 года оккупанты наносили удары по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах.

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Утром армия государства-агрессора из артиллерии обстреляла города Часов Яр. 64-летняя местная жительница получила осколочное ранение и перелом костей. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также под артиллерийский обстрел попал Мирноград. Травмирован 49-летний мужчина.

Под ударм российского РСЗО "Град" попал поселок Великая Новоселка. В результате обстрела травмирован 47-й мужчина.

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Кроме того, оккупанты атаковали с. Иванополье, вероятно, из ствольной артиллерии. Неподалеку от эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде за водой. Она погибла на месте.

В с. Плещеевка минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.

Также оккупанты сбросили авиабомбы по частному сектору поселка Ясная Поляна. Травмированы две женщины 27 и 70 лет.

Предыстория: