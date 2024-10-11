Россия в очередной раз атаковала Донецкую область: есть погибшая и раненые
Российские оккупанты 11 октября нанесли массированные обстрелы по четырем районам Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а шесть получили ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: По данным прокуратуры, 11 октября 2024 года оккупанты наносили удары по населенным пунктам в Бахмутском, Волновахском, Краматорском и Покровском районах.
Утром армия государства-агрессора из артиллерии обстреляла города Часов Яр. 64-летняя местная жительница получила осколочное ранение и перелом костей. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также под артиллерийский обстрел попал Мирноград. Травмирован 49-летний мужчина.
Под ударм российского РСЗО "Град" попал поселок Великая Новоселка. В результате обстрела травмирован 47-й мужчина.
Кроме того, оккупанты атаковали с. Иванополье, вероятно, из ствольной артиллерии. Неподалеку от эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, которая ехала на велосипеде за водой. Она погибла на месте.
В с. Плещеевка минно-взрывную травму получил 44-летний мужчина, который работал у себя на огороде.
Также оккупанты сбросили авиабомбы по частному сектору поселка Ясная Поляна. Травмированы две женщины 27 и 70 лет.
Предыстория:
- Вечером 8 октября россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" на город Константиновка Донецкой области, в результате авиаударов погибла 77-летняя женщина, еще 6 человек пострадали.
- Российские войска вечером 7 октября обстреляли Славянск в Донецкой области: один человек погиб, 7 раненых, в том числе двое детей.
- Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в обстреливаемой врагом Константиновке Донецкой области по состоянию на 9 октября остаются 17 800 человек, в том числе 340 детей.