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У мережі показали наслідки удару українських дронів по складах зберігання "Шахедів" під Єйськом

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 17:11
У мережі показали наслідки удару українських дронів по складах зберігання Шахедів під Єйськом
фото: Planet Labs “Схеми”

У мережі з'явилися свіжі супутникові знімки уражених українськими дронами російських складів з "Шахедами" неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.

Джерело: "Схеми" 

Деталі: На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня можна помітити наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік від Єйська.

Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

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Нагадаємо:

  • У Генштабі ЗСУ заявили, що 9 жовтня завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами військово-морських сил та СБУ. Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання "Шахедів". За інформацією Генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Піля влучання в ціль на території складу спостерігалася детонація
  • Губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ уночі 9 жовтня заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.
  • Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.
  • Згодом в мережі з'явилися відео вибухів та пожежі.

РосіяШахедбезпілотники
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