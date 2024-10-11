У мережі показали наслідки удару українських дронів по складах зберігання "Шахедів" під Єйськом

У мережі з'явилися свіжі супутникові знімки уражених українськими дронами російських складів з "Шахедами" неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.

Джерело: "Схеми"



Деталі: На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня можна помітити наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік від Єйська.

Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.



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На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побчаити наслідки атаки українських безпілотників по складам неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.



📷@planet

👀@KOvsianyi pic.twitter.com/PggJypcX8U — Схеми (@cxemu) October 11, 2024

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