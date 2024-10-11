У мережі показали наслідки удару українських дронів по складах зберігання "Шахедів" під Єйськом
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 17:11
У мережі з'явилися свіжі супутникові знімки уражених українськими дронами російських складів з "Шахедами" неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.
Джерело: "Схеми"
Деталі: На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня можна помітити наслідки атаки українських безпілотників по складах неподалік від Єйська.
Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.
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На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побчаити наслідки атаки українських безпілотників по складам неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.— Схеми (@cxemu) October 11, 2024
📷@planet
👀@KOvsianyi pic.twitter.com/PggJypcX8U
Нагадаємо:
- У Генштабі ЗСУ заявили, що 9 жовтня завдали удару по складах біля Єйська силами та засобами військово-морських сил та СБУ. Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання "Шахедів". За інформацією Генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. Піля влучання в ціль на території складу спостерігалася детонація
- Губернатори Краснодарського краю та Брянської області РФ уночі 9 жовтня заявили, що їхні регіони атакували безпілотники, які начебто були збиті, а уламки завдали незначної шкоди.
- Російське Міноборони заявило, що ППО вночі 9 жовтня нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і акваторією Азовського моря.
- Згодом в мережі з'явилися відео вибухів та пожежі.