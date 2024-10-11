Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В сети показали последствия удара украинских дронов по складам хранения "Шахедов" под Ейском

Алена МазуренкоПятница, 11 октября 2024, 17:11
В сети показали последствия удара украинских дронов по складам хранения Шахедов под Ейском
фото: Planet Labs "Схемы"

В сети появились свежие спутниковые снимки пораженных украинскими дронами российских складов с "Шахедами" неподалеку от города Ейск в Краснодарском крае РФ.

Источник: "Схемы"

Детали: На снимках со спутника Planet Labs за 11 октября можно заметить последствия атаки украинских беспилотников по складам неподалеку от Ейска.

Реклама:

Спутник зафиксировал повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • В Генштабе ВСУ заявили, что 9 октября нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами военно-морских сил и СБУ. Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения "Шахедов". По информации Генштаба, там хранилось около 400 ударных дронов. После попадания в цель на территории склада наблюдалась детонация
  • Губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ ночью 9 октября заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.
  • Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
  • Позже в сети появились видео взрывов и пожара.

РосcияШахедбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
Росcия
ЕС отреагировал на гибель в российском заключении украинской журналистки Рощиной
Украинское медиадвижение призывает установить обстоятельства гибели журналистки Рощиной в плену РФ
In Memoriam: журналистка Виктория Рощина, в которой было все, кроме равнодушия
Последние новости
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
13:35
В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
13:23
Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на мощную конкуренцию
Все новости...
Реклама:
Реклама: