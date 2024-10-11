В сети показали последствия удара украинских дронов по складам хранения "Шахедов" под Ейском
Пятница, 11 октября 2024, 17:11
В сети появились свежие спутниковые снимки пораженных украинскими дронами российских складов с "Шахедами" неподалеку от города Ейск в Краснодарском крае РФ.
Источник: "Схемы"
Детали: На снимках со спутника Planet Labs за 11 октября можно заметить последствия атаки украинских беспилотников по складам неподалеку от Ейска.
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Спутник зафиксировал повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.
На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побчаити наслідки атаки українських безпілотників по складам неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.— Схеми (@cxemu) October 11, 2024
📷@planet
👀@KOvsianyi pic.twitter.com/PggJypcX8U
Напомним:
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- В Генштабе ВСУ заявили, что 9 октября нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами военно-морских сил и СБУ. Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения "Шахедов". По информации Генштаба, там хранилось около 400 ударных дронов. После попадания в цель на территории склада наблюдалась детонация
- Губернаторы Краснодарского края и Брянской области РФ ночью 9 октября заявили, что их регионы атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты, а обломки нанесли незначительный ущерб.
- Российское Минобороны заявило, что ПВО ночью 9 октября якобы сбило 47 украинских дронов над территорией РФ и акваторией Азовского моря.
- Позже в сети появились видео взрывов и пожара.