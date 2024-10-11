В сети показали последствия удара украинских дронов по складам хранения "Шахедов" под Ейском

В сети появились свежие спутниковые снимки пораженных украинскими дронами российских складов с "Шахедами" неподалеку от города Ейск в Краснодарском крае РФ.

Источник: "Схемы"

Детали: На снимках со спутника Planet Labs за 11 октября можно заметить последствия атаки украинских беспилотников по складам неподалеку от Ейска.

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Спутник зафиксировал повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода), можна побчаити наслідки атаки українських безпілотників по складам неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.



📷@planet

👀@KOvsianyi pic.twitter.com/PggJypcX8U — Схеми (@cxemu) October 11, 2024

Напомним:

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